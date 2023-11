Landessynode der Evangelischen Kirche tagt in Hofgeismar

Hofgeismar (dpa/lhe) - Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) trifft sich von Montag an im nordhessischen Hofgeismar zu ihrer jährlichen Herbsttagung. Schwerpunkte sind dabei laut einer Sprecherin der EKKW in Kassel der Bericht von Bischöfin Beate Hofmann und die Berichte der Fachstelle zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, zur Lage der Finanzen und zum Reformprozess. Außerdem soll der Doppelhaushalt 2024/25 verabschiedet werden. Die Tagung soll bis zum Mittwoch dauern. Der EKKW gehören rund 730.000 Menschen an. Die Synode hat in allen kirchlichen Fragen die letzte Entscheidung.