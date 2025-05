Bischöfin: «Große Hoffnungen» richten sich auf Papst

Kassel (dpa/lhe) - Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, hat dem frisch gewählten Papst Leo XIV. gratuliert - und auch Wünsche an das neue Oberhaupt der Katholiken gerichtet. In einem Schreiben an die katholischen Bischöfe in Hessen und Thüringen teilte sie mit: «Auf ihn richten sich große Hoffnungen im Blick auf nötige Reformen in der katholischen Kirche.» Als evangelische Kirche wünsche man sich zudem, dass der Papst der Ökumene neue Impulse verleihe.