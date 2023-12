Evangelische Bischöfin sendet Weihnachtsbotschaft

Kassel (dpa/lhe) - Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) blickt in ihrer Weihnachtsbotschaft auf weltweite Krisenherde und Kriege. Die Weihnachtsgeschichte könne in Kriegszeiten ein hoffnungsvolles Sinnbild des Friedens sein. «Das Kind in der Krippe ist ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Der Frieden - er beginnt im Stall von Bethlehem», teilte Beate Hofmann am Donnerstag in Kassel mit.