Kirchen und Land: Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Spaltung

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung und die Leitungen der evangelischen Kirchen sowie der katholischen Bistümer wollen Orte der Verständigung stärken und demokratische Werte verteidigen. «Wir leben in unruhigen und herausfordernden Zeiten. Gerade dann geben die Kirchen den Menschen Halt und Orientierung», sagte Ministerpräsident Boris Rhein bei einem gemeinsamen Spitzengespräch in Wiesbaden. Die Kirchen setzten sich für Demokratie sowie eine menschliche und inklusive Gesellschaft ein, erklärte der CDU-Politiker laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer in Hessen.

Bischöfin Hofmann: Kirche kann nicht schweigen

Vertreter der Kirchen betonten demnach zugleich, sie wollten Ausgrenzung und demokratiefeindlichen Tendenzen entgegentreten. «Als Kirchen stärken wir Zusammenhalt und Gemeinschaft gegen alle Versuche, unsere Gesellschaft zu spalten und zu polarisieren», sagte die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann.

«Wo Menschen abgewertet oder ausgegrenzt, demokratische Institutionen verächtlich gemacht und die Grundlagen unseres Zusammenlebens angegriffen werden, kann Kirche nicht schweigen», erklärte sie mit Blick auf rechtsextreme Positionen. Auch bei knapper werdenden Ressourcen bleibe Kirche präsent, halte Räume offen und ermögliche Gemeinschaft, versprach die Bischöfin, insbesondere mit Blick auf den ländlichen Raum.

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