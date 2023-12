Kirchenasyl weiter gefragt und vielfach gewährt

Kassel/Fulda/Darmstadt/Mainz/Limburg (dpa/lhe) - Im endenden Jahr 2023 haben Flüchtlinge bei christlichen Kirchen in Hessen Schutz vor einer Abschiebung gesucht - und teils gefunden. Die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau gewährte nach eigenen Angaben in 156 Fällen Kirchenasyl. Die meisten Betroffenen kamen aus Syrien oder Afghanistan, hieß es. In der überwiegenden Zahl handele es sich um drohende Abschiebungen in einen Vertragsstaat des sogenannten Dublin-Abkommens wie Bulgarien und Kroatien, in denen es Berichte über schwere Misshandlungen, Inhaftierungen und Demütigungen, Hunger und fehlender medizinischer Versorgung gebe.