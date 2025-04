Kirchenoberhäupter rufen zu Frieden und Versöhnung auf

Kassel/Darmstadt/Mainz (dpa/lhe) - Die Kirchenoberhäupter erinnern an Karfreitag an das Leiden Jesu und gedenken der Opfer von Kriegen. «Raketen auf Menschen, die im ukrainischen Sumy auf dem Weg in den Gottesdienst waren, Bomben auf die letzte funktionierende Klinik in Gaza, israelische Geiseln der Hamas, die noch immer in Tunneln und Kellern gefangen sind: All das schreit zum Himmel, so wie Jesus am Kreuz zum Himmel schreit», sagte die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, laut Manuskript.