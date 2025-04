«Klare Idee»: Löwen planen Übergang bei Handballer Groetzki

Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen wollen Handball-Profi Patrick Groetzki auch über seine aktive Laufbahn hinaus halten. «Es gibt eine klare Idee, Patrick nach seiner sportlichen Karriere bei den Löwen weiter an den Club zu binden. Dies ist auch schon so mit ihm besprochen», sagte Geschäftsführer Holger Bachert dem «Mannheimer Morgen». Der langjährige Nationalspieler sei beim Bundesligisten seit Januar mehrere Stunden pro Woche in die Arbeit der Geschäftsstelle eingebunden und verschaffe sich einen Überblick.