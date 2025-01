Klares, aber frostiges Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es kalt, aber freundlich. Nach nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 10 Grad ist es auch am Morgen frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf zeigt sich zunächst vielerorts die Sonne, erst am Nachmittag kann vereinzelter Sprühregen für Glättegefahr sorgen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 3 Grad. In der Nacht auf Mittwoch kühlt es wieder auf bis zu minus 4 Grad ab.