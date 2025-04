Klassenerhalt zum Jubiläum? Baumgart sieht kein Zittern mehr

Berlin (dpa) - Trainer Steffen Baumgart und der 1. FC Union Berlin wollen mit breiter Brust den letzten Schritt zum Klassenerhalt schaffen. «Wir haben einen sehr, sehr großen Vorsprung. Und es plant auch keiner was anderes außer die erste Liga. Also wer was anderes erzählt... Versteht mich nicht falsch. Es zittert hier auch keiner mehr rum», sagte Baumgart vor dem Spiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).