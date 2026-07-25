Kleinbus fährt in Baustelle - neun Fahrzeuge beschädigt
Eine Spur der A7 ist im Bereich einer Baustelle gesperrt. Doch ein Kleinbus fährt dort weiter - es kommt zum Unfall mit Folgen für viele Fahrzeuge.
Kirchheim (dpa/lhe) - Umherfliegende Trümmerteile im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn 7 bei Kirchheim haben neun Fahrzeuge beschädigt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen mitteilte, fuhr ein Kleinbus am späten Freitagabend im Bereich einer Fahrbahnverengung in die Baustelle und beschädigte mehrere Warnbaken.
Die linke der drei Fahrspuren ist an dieser Stelle laut Polizei für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Der Kleinbus sei an der Baustelle in Konflikt mit einem ebenfalls dort fahrenden Wohnmobil geraten und auf der gesperrten Spur geblieben, wo es zum Unfall gekommen sei. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, so der Polizeisprecher.
Die umherfliegenden Trümmerteile beschädigten sieben nachfolgende Fahrzeuge. Aufgrund der starken Schäden seien von neun beteiligten Fahrzeugen sieben nicht mehr fahrbereit gewesen. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.