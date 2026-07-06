Kleinbus prallt gegen Dachvorsprung – Kinder leicht verletzt

Salem (dpa/lsw) - Ein Kleinbus mit Grundschulkindern ist auf dem Weg zur Schule in Salem (Bodenseekreis) von der Straße abgekommen und gegen eine Wand geprallt. Nach Auskunft der Polizei waren 25 Kinder an Bord, 8 von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie seien leicht verletzt.

Die 59 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses kam laut Polizei mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Der Unfall wurde laut Polizei wegen eines akuten medizinischen Problems der Fahrerin ausgelöst. Sie sei mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe dann an der Fahrerseite den Dachvorsprung eines Eckhauses gestreift. Die gesamte linke Seite des Busses wurde bei dem Vorfall beschädigt.