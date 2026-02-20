Fußball-Bundesliga

Kleindienst-Comeback in Gladbach weiter nicht absehbar

In Freiburg droht Borussia Mönchengladbach das siebte sieglose Spiel in Serie. Torjäger Tim Kleindienst ist nur im Lauftraining. Und jetzt fehlt auch noch Kreativspieler Rocco Reitz gelbgesperrt.

Seit dem 11. Januar hat seine Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen: Gladbach-Trainer Eugen Polanski (Archivbild). Foto: Marc Schüler/dpa
Seit dem 11. Januar hat seine Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen: Gladbach-Trainer Eugen Polanski (Archivbild).

Mönchengladbach (dpa) - Ein Comeback des Torjägers und Nationalspielers Tim Kleindienst beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist weiter nicht absehbar. Der 30 Jahre alte Mittelstürmer, den trotz zweier Kurzeinsätze im November seit mittlerweile neun Monaten Kniebeschwerden plagen, ist derzeit nur im Lauftraining.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Tim ist jetzt deutlich vorsichtiger als beim ersten Wiedereinstieg, wir alle sind deutlich vorsichtiger, denn wir haben im April und Mai Crunchtime und hoffen, dass Tim sich im März darauf vorbereiten kann», sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder bei der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Kleindienst war in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Gladbachs bester Torschütze.

Torverhältnis in den vergangenen sechs Spielen: 3:13

Die Gladbacher haben zuletzt in sechs sieglosen Spielen nur drei Punkte geholt. Sie haben derzeit nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Torjäger Haris Tabakovic traf in dieser Phase nur einmal. Das Torverhältnis in diesen sechs Spielen lautete 3:13.

Sechs offensive Spieler fallen aus

Die Bedingungen im Angriff bleiben schwierig. Den Gladbachern fehlen in Freiburg mit den verletzten Angreifern Kleindienst, Robin Hack, Nathan Ngoumou, Giovanni Reyna und Alejo Sarco sowie dem gelbgesperrten Mittelfeld-Kreativspieler Rocco Reitz sechs offensive Kräfte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gladbach hadert mit sich: «Wahrscheinlich zu weich»
Fußball-Bundesliga

Gladbach hadert mit sich: «Wahrscheinlich zu weich»

Gladbach bekommt keine Kontinuität in seine Saison. Drei Tage nach dem 4:0 gegen Augsburg ist die Borussia mit dem 1:5 bei der TSG Hoffenheim noch gut bedient.

15.01.2026

Gladbach leiht Tabakovic aus - Cvancara vor Abgang
Transfers

Gladbach leiht Tabakovic aus - Cvancara vor Abgang

Tomas Cvancara und Haris Tabakovic konnten sich bei ihren Clubs bislang nicht durchsetzen. Borussia Mönchengladbach leiht nun Tabakovic aus, offenbar als Ersatz für Cvancara.

18.07.2025

Last-Minute-Schock: Bayerns Meisterparty nach 3:3 verschoben
Fußball-Bundesliga

Last-Minute-Schock: Bayerns Meisterparty nach 3:3 verschoben

Offiziell ist der Titel noch nicht, aber dem FC Bayern ist die Meisterschaft nach dem Remis in Leipzig unter normalen Umständen nicht mehr zu nehmen. Dortmund springt auf einen Champions-League-Platz.

03.05.2025

Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»
Zweite Pokal-Runde

Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»

Fast die gesamte Partie in Überzahl und trotzdem das Pokal-Aus: Borussia Mönchengladbach hadert mit der unnötigen Niederlage bei Eintracht Frankfurt.

31.10.2024

Bundesliga

Gladbach-Shootingstar Reitz: «Lebe gerade einen Traum»

Auch in Zeiten fortschreitender Kommerzialisierung gibt es noch Platz für Romantik im Profi-Fußball. Bei Borussia Mönchengladbach sorgt derzeit ein 21 Jahre altes Eigengewächs für Furore.

16.12.2023