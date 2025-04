«Kleiner Schrecken» überwunden - Lys greift in Stuttgart an

Stuttgart (dpa/lsw) - Es gibt Jahre in der Stuttgarter Tennis-Turniergeschichte, in denen reihen sich deutsche Erfolgsgeschichten in Serie aneinander. 2015 feierte Angelique Kerber den Titel, 2016 ebenso. 2017 triumphierte völlig unerwartet Laura Siegemund, nur ein Jahr nach ihrem Finaleinzug. Acht Jahre nach der bislang letzten heimischen Siegerin liegt beim bis Ostermontag laufenden diesjährigen Porsche Grand Prix ein deutscher Titelgewinn in weiter Ferne.