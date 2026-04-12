Kleinkind bei Unfall schwer verletzt
Ein zwei Jahre alter Junge wurde in Frankfurt schwer verletzt, als er plötzlich auf die Straße lief. Ein Gutachter untersucht nun, wie es zu dem Unfall kam.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein zwei Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-Jähriger am Samstagabend mit seinem Auto im Stadtteil Griesheim unterwegs, als das Kleinkind plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der bei der Kollision schwer verletzte Junge musste in eine Klinik gebracht werden. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.