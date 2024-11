Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fischbachtal (dpa/lhe) - Ein 17 Monate altes Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Fischbachtal im Kreis Darmstadt-Dieburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Darmstadt wurde das Kind am Mittag auf einem Grundstück von einem anfahrenden Fahrzeug erfasst. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.