Per Hubschrauber in Klinik

Kleinkind stürzt aus Fenster – Lebensgefahr

Ein Kind stürzt in Rastatt aus einem Fenster im ersten Stock. Ein Rettungshubschrauber bringt es ins Krankenhaus – doch wie konnte der Sturz passieren? Die Polizei sucht nach Antworten.

Das Kleinkind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Kleinkind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) -  Ein Kleinkind ist in Rastatt aus einem Fenster gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Das Kind stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Wie es zu dem Sturz am Mittag kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

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