Ermittlungen dauern an

Nach Fenstersturz: 18 Monate altes Kind außer Lebensgefahr

Nach dem Sturz aus 14 Metern Höhe geht es einem 18 Monate alten Kind besser. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Ablauf des Unfalls.

Nach einem Sturz aus großer Höhe geht es einem Kleinkind besser. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach einem Sturz aus großer Höhe geht es einem Kleinkind besser. (Symbolfoto)

Rastatt (dpa/lsw) - Das in Rastatt aus einem Fenster in 14 Metern Höhe gestürzte Kleinkind ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Offenburg mit. «Zum Ablauf, wie es zum Sturz aus dem Fenster kommen konnte, dauern die Ermittlungen noch an», sagte ein Polizeisprecher. 

Das 18 Monate alte Kind war aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und dabei zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind am Montag in eine Karlsruher Klinik. 

Warum es aus dem Fenster fiel, sei bislang nicht bekannt. Früheren Angaben einer Polizeisprecherin zufolge könnte es sich um ein Unglück gehandelt haben. Die Eltern des Kindes seien zum Unfallzeitpunkt vor Ort gewesen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
18 Monate altes Kind stürzt 14 Meter tief – Lebensgefahr
In Klinik geflogen

18 Monate altes Kind stürzt 14 Meter tief – Lebensgefahr

Ein Kleinkind stürzt aus großer Höhe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Was über die Tragödie bislang bekannt ist.

04.06.2026

Aus dem Fenster gestürztes Kleinkind gestorben
Mädchen tot

Aus dem Fenster gestürztes Kleinkind gestorben

Ein einjähriges Mädchen war in Herne aus einem Wohnungsfenster gestürzt und schwebte in Lebensgefahr. Fünf Tage nach dem Vorfall ist das Kind gestorben.

04.03.2026

Kleinkind wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt
Unfälle

Kleinkind wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Mehrere Meter tief fällt ein kleiner Junge aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses - warum, ist bisher unklar.

08.08.2025

Offenbach

Nach Fenstersturz von Kleinkind dauern Ermittlungen an

08.08.2023

Offenbach

Kleinkind nach Fenstersturz lebensgefährlich verletzt

06.08.2023