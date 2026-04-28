Kreis Heilbronn

Kleinkind stürzt in Neckar – Mutter springt hinterher

Ein zweijähriges Kind fällt in Lauffen in den Neckar. Die Mutter springt hinterher. Beide werden gerettet – ihr Zustand bleibt zunächst unklar.

Das Kind lief von einem Spielplatz zum Fluss und fiel hinein. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Das Kind lief von einem Spielplatz zum Fluss und fiel hinein. (Symbolbild)

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Ein zweijähriges Kind ist in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) in den Neckar gefallen. Seine Mutter sprang hinter. Beide wurden dann gerettet und ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Zum Gesundheitszustand der Geretteten liegen einer Polizeimitteilung zufolge noch keine Erkenntnisse vor. 

Mutter und Kind hatten sich den Angaben zufolge am Nachmittag auf einem Spielplatz neben dem Fluss aufgehalten. Das Kind sei von dort zum Fluss gelaufen und hineingefallen. Die 23-jährige Mutter sei ihrem Kind ins Wasser gefolgt. 

Ein Mann, der sich auch am Spielplatz aufhielt, bemerkte nach Angaben des Sprechers den Vorfall und konnte das Kleinkind aus dem Wasser ziehen. Die Mutter wurde demnach von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

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