Kleinste Otterart der Welt: Nachwuchs im Heidelberger Zoo
Mit etwas Glück lassen sich die vier Jungtiere durch die Scheibe beobachten. Die ersten Schwimmversuche stehen noch bevor. Was der Zoo zum Sozialverhalten der Tiere sagt.
Heidelberg (dpa) - Sie sind die kleinste Otterart der Welt: Asiatische Kurzkrallenotter haben im Heidelberger Zoo viermal Nachwuchs bekommen. Die Jungtiere erkunden schon ihre Anlage, wie der Zoo mitteilte. Wer Glück hat, kann die Kleinen demnach durch die Scheibe mit ihren Eltern beobachten. Als Nächstes erwartet der Zoo die ersten Schwimmversuche der vier Jungtiere.
Noch halten sie sich aber laut Mitteilung überwiegend im Innenbereich auf und verbringen viel Zeit in engem Körperkontakt mit ihren Eltern und Geschwistern. Demnach sind Asiatische Kurzkrallenotter sehr soziale Tiere. Sie leben laut Zoo in Familiengruppen, in denen sich mehrere Tiere gemeinsam um die Aufzucht der Jungtiere kümmern.
Erster gemeinsamer Nachwuchs für Otterpaar
Die drei Weibchen und das Männchen wurden am 29. September geboren, wie es in der Mitteilung hieß. Inzwischen haben sie die Augen geöffnet und wiegen jeweils mehr als 440 Gramm. Für das Otterpaar ist es den Angaben zufolge der erste gemeinsame Nachwuchs.
Asiatische Kurzkrallenotter werden auch Zwergotter genannt und sind nach Angaben des Zoos die kleinste Otterart der Welt. Sie stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN).