Heidelberg (dpa) - Sie sind die kleinste Otterart der Welt: Asiatische Kurzkrallenotter haben im Heidelberger Zoo viermal Nachwuchs bekommen. Die Jungtiere erkunden schon ihre Anlage, wie der Zoo mitteilte. Wer Glück hat, kann die Kleinen demnach durch die Scheibe mit ihren Eltern beobachten. Als Nächstes erwartet der Zoo die ersten Schwimmversuche der vier Jungtiere.

Noch halten sie sich aber laut Mitteilung überwiegend im Innenbereich auf und verbringen viel Zeit in engem Körperkontakt mit ihren Eltern und Geschwistern. Demnach sind Asiatische Kurzkrallenotter sehr soziale Tiere. Sie leben laut Zoo in Familiengruppen, in denen sich mehrere Tiere gemeinsam um die Aufzucht der Jungtiere kümmern.

Erster gemeinsamer Nachwuchs für Otterpaar

Die drei Weibchen und das Männchen wurden am 29. September geboren, wie es in der Mitteilung hieß. Inzwischen haben sie die Augen geöffnet und wiegen jeweils mehr als 440 Gramm. Für das Otterpaar ist es den Angaben zufolge der erste gemeinsame Nachwuchs.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum