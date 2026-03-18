Störung

Kletteraktion legt Bahnverkehr in Osthessen lahm

Elf Züge stehen, weil ein 35-Jähriger auf eine Signalbrücke steigt. Die Polizei warnt: 15.000 Volt können auch ohne Berührung lebensgefährlich sein. Ist bekannt, warum der Mann die Klettertour wagte?

Die Bundespolizei ermittelt nun die Hintergründe der Kletteraktion. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Bundespolizei ermittelt nun die Hintergründe der Kletteraktion. (Symbolbild)

Hünfeld (dpa/lhe) - Mit einer lebensgefährlichen Kletteraktion hat ein Mann in Osthessen nach Angaben der Bundespolizei für erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Er blieb unverletzt und wurde festgenommen. 

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Laut Polizei war der 35-Jährige am Dienstagvormittag im Bahnhof Hünfeld im Landkreis Fulda auf eine Signalbrücke gestiegen. Beamte der Bundes- und der Landespolizei eilten zu dem Bahnhof. Die Gleise wurden gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet. Beim Eintreffen der Polizei kletterte der Mann von der Signalbrücke und setzte sich an einen Bahnsteig. 

Verspätungen von einer halben Stunde

Warum der Mann die Klettertour unternahm, ist bisher unklar. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Suizidversuch aus, sie ermittelt nun den Grund für die Aktion. Elf Züge hatten infolge des Zwischenfalls eine Verspätung von je etwa einer halben Stunde.

Die Bundespolizei warnt vor derlei Aktionen. Da Oberleitungen 15.000 Volt Starkstrom führten, sei ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zwingend, da der Strom als Lichtbogen überspringen könne - ohne dass man die Leitung berühre, erklären die Beamten. Die Leitungen stünden immer unter Strom, auch wenn kein Zug fahre.

t.

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