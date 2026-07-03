Klimaanlage verursacht mutmaßlich Brand mit hohem Schaden
Sieben Einsatzfahrzeuge und 56 Einsatzkräfte braucht es, um die Flammen im Ostalbkreis zu löschen. Übrig bleibt ein sechsstelliger Schaden. Was die Polizei zur Ursache sagt.
Lauchheim (dpa/lsw) - Ein Defekt an einer Klimaanlage hat in Lauchheim (Ostalbkreis) nach Polizeiangaben vermutlich einen Wohnungsbrand mit rund 350.000 Euro Schaden verursacht. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hätten die Wohnung rechtzeitig verlassen, hieß es. 56 Einsatzkräfte löschten den Brand. Ausgelöst wurde er wohl durch ein portables Klimagerät. Die Ermittlungen dauern an.