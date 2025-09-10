Brände

Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

In einem Wald gerät eine Maschine in Brand. Der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr löschte drei Stunden lang. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
