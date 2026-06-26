Infrastruktur

Klimaanlagen und WM führen zu Stromausfall in Rüsselsheim

Und plötzlich war das Licht aus. Klimaanlagen und Ventilatoren sind an, im TV läuft die WM und dann fiel in Rüsselsheim der Strom aus.

Rund 2.000 Haushalte betroffen. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa
Rund 2.000 Haushalte betroffen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Hohe Netzbelastung: Eine Kettenreaktion auch infolge der Hitze hat in Rüsselsheim einen größeren Stromausfall verursacht. Rund 2.000 Haushalte seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit. «Die außergewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten für eine sehr hohe Stromnachfrage.» Hinzu sei am Donnerstagabend eine zusätzliche Belastung des Netzes gekommen, unter anderem wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «In vielen Haushalten liefen Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte gleichzeitig.» Auch in Teilen von Hanau fiel am frühen Montagmorgen der Strom stundenlang aus.

«Außergewöhnlicher» Defekt führt zu Störung

Nach und nach fiel in mehreren Stadtteilen Rüsselsheim der Strom aus. Es habe eine unglückliche Verkettung mehrerer Defekte gegeben, die schließlich zu einer großflächigen Störung führten. «Einzelne Defekte an Verbindungselementen kommen in einem Stromnetz immer wieder vor. Dass jedoch mehrere Betriebsmittel nahezu gleichzeitig ausfallen und sich die Auswirkungen gegenseitig verstärken, ist außergewöhnlich», teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Landwehr mit.

Die eigentliche Störung sei nach rund zwei Stunden behoben worden. Die Stromversorgung sei größtenteils wiederhergestellt. Im Stadtteil Haßloch seien jedoch weitere Tiefbauarbeiten nötig, um beschädigte Teile auszutauschen. Am Nachmittag sollten alle noch nicht versorgten Stationen wieder ans Netz gehen und anschließend eine zusätzliche Absicherung durch alternative Versorgungswege wiederhergestellt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Versorgung kritischer Infrastruktur gesichert

Insgesamt waren den Stadtwerken zufolge 50 Mitarbeiter im Einsatz. An 22 Netzstationen sei parallel gearbeitet worden. Zudem seien drei Notstromaggregate eingesetzt worden. Die Versorgung kritischer Infrastruktur wurde den Angaben zufolge sichergestellt.

Auch in Teilen von Hanau fiel zwischen 5.45 und 9.00 Uhr der Strom aus. Nach ersten Erkenntnissen der Stadt war eine Störung an einem Mittelspannungsversorgungskabel die Ursache. Die Feuerwehr Hanau habe vorsorglich Notstromaggregate bereitgehalten und im Austausch mit einem Alten- und Pflegeheim gestanden, um es im Notfall zu evakuieren. Die Stadt untersucht den Kabelschaden, geht aber nicht davon aus, dass er vorsätzlich von außen verursacht wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hitze und Fußball führen zu Stromausfall in Rüsselsheim
Infrastruktur

Hitze und Fußball führen zu Stromausfall in Rüsselsheim

Fernseher laufen wegen der WM-Übertragung, Ventilatoren und Klimaanlagen wegen der Hitze. In Rüsselsheim ging deswegen bei vielen Menschen das Licht aus.

vor 2 Stunden

Sabotage, Flut, Blackout – wie stabil ist Hessens Stromnetz?
Kritische Infrastrukturen

Sabotage, Flut, Blackout – wie stabil ist Hessens Stromnetz?

Nach dem Stromausfall in Berlin fragen viele: Kann das auch in Hessen passieren? Warum Notstromaggregate allein nicht reichen und was Politik und Fachleute zur Krisenvorsorge raten.

14.01.2026

Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim
Notstrom im Einsatz

Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim

Noch einmal rund fünf Stunden lang müssen Menschen in Rüsselsheim ohne Strom auskommen. Bei zwei vorherigen Ausfällen war er bereits insgesamt mehr als 25 Stunden weggeblieben.

28.06.2025

Mehr als 25 Stunden Stromausfall in Rüsselsheim
Kurzschlüsse im Erdreich

Mehr als 25 Stunden Stromausfall in Rüsselsheim

Mehr als 20 Stunden bleibt in Teilen Rüsselsheims von Montag bis Dienstag der Strom weg. Am Folgetag sorgen Kurzschlüsse für einen erneuten mehrstündigen Ausfall.

25.06.2025

Tausende in Rüsselsheim stundenlang ohne Strom
Stromausfall

Tausende in Rüsselsheim stundenlang ohne Strom

Ein Kurzschluss löst am Montagabend eine Kettenreaktion unter der Erde aus. In mehreren Stadtteilen geht das Licht aus. Erst am Dienstagabend sind auch die letzten Haushalte wieder am Netz.

24.06.2025