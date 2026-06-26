Klimaanlagen und WM führen zu Stromausfall in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Hohe Netzbelastung: Eine Kettenreaktion auch infolge der Hitze hat in Rüsselsheim einen größeren Stromausfall verursacht. Rund 2.000 Haushalte seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit. «Die außergewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten für eine sehr hohe Stromnachfrage.» Hinzu sei am Donnerstagabend eine zusätzliche Belastung des Netzes gekommen, unter anderem wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «In vielen Haushalten liefen Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte gleichzeitig.» Auch in Teilen von Hanau fiel am frühen Montagmorgen der Strom stundenlang aus.

«Außergewöhnlicher» Defekt führt zu Störung

Nach und nach fiel in mehreren Stadtteilen Rüsselsheim der Strom aus. Es habe eine unglückliche Verkettung mehrerer Defekte gegeben, die schließlich zu einer großflächigen Störung führten. «Einzelne Defekte an Verbindungselementen kommen in einem Stromnetz immer wieder vor. Dass jedoch mehrere Betriebsmittel nahezu gleichzeitig ausfallen und sich die Auswirkungen gegenseitig verstärken, ist außergewöhnlich», teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Landwehr mit.

Die eigentliche Störung sei nach rund zwei Stunden behoben worden. Die Stromversorgung sei größtenteils wiederhergestellt. Im Stadtteil Haßloch seien jedoch weitere Tiefbauarbeiten nötig, um beschädigte Teile auszutauschen. Am Nachmittag sollten alle noch nicht versorgten Stationen wieder ans Netz gehen und anschließend eine zusätzliche Absicherung durch alternative Versorgungswege wiederhergestellt werden.

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Versorgung kritischer Infrastruktur gesichert

Insgesamt waren den Stadtwerken zufolge 50 Mitarbeiter im Einsatz. An 22 Netzstationen sei parallel gearbeitet worden. Zudem seien drei Notstromaggregate eingesetzt worden. Die Versorgung kritischer Infrastruktur wurde den Angaben zufolge sichergestellt.