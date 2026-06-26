Infrastruktur

Stromausfall in Rüsselsheim – genaue Ursache noch unklar

Ein erstes Flackern gab es während des WM-Fußballspiels, dann war in Rüsselsheim teils großflächig der Strom weg. Inzwischen läuft die Versorgung fast überall wieder.

In Rüsselsheim läuft nach einem Stromausfall die Ursachenforschung. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa
In Rüsselsheim läuft nach einem Stromausfall die Ursachenforschung. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - In Rüsselsheim ist in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen. Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor. Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden habe es während des WM-Fußballspiels Deutschland gegen Ecuador gegeben, sagte die Sprecherin. 

Nach Mitternacht seien dann Störungsmeldungen aus verschiedenen Stadtteilen bei den Stadtwerken eingegangen. Zwischendurch sei es «ein fast flächendeckendes Ereignis» gewesen. Am Freitagmorgen waren nach den Worten der Sprecherin fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt, außer im Stadtteil Haßloch. Dort werde die Störung voraussichtlich im Laufe des Vormittags behoben. Die Stadtwerke wollen sich ebenfalls im Laufe des Vormittags zur genauen Ursache und Zahl der betroffenen Haushalte äußern, kündigte die Sprecherin an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großflächiger Stromausfall in Reutlingen
Wegen eines Brandes

Großflächiger Stromausfall in Reutlingen

Mehrere umliegende Gemeinden sowie Teile des Stadtgebiets sind in der Nacht in Reutlingen ohne Strom. Was war die Ursache?

08.06.2026

Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim
Notstrom im Einsatz

Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim

Noch einmal rund fünf Stunden lang müssen Menschen in Rüsselsheim ohne Strom auskommen. Bei zwei vorherigen Ausfällen war er bereits insgesamt mehr als 25 Stunden weggeblieben.

28.06.2025

Mehr als 25 Stunden Stromausfall in Rüsselsheim
Kurzschlüsse im Erdreich

Mehr als 25 Stunden Stromausfall in Rüsselsheim

Mehr als 20 Stunden bleibt in Teilen Rüsselsheims von Montag bis Dienstag der Strom weg. Am Folgetag sorgen Kurzschlüsse für einen erneuten mehrstündigen Ausfall.

25.06.2025

Tausende in Rüsselsheim stundenlang ohne Strom
Stromausfall

Tausende in Rüsselsheim stundenlang ohne Strom

Ein Kurzschluss löst am Montagabend eine Kettenreaktion unter der Erde aus. In mehreren Stadtteilen geht das Licht aus. Erst am Dienstagabend sind auch die letzten Haushalte wieder am Netz.

24.06.2025

Stromausfall legt Puerto Rico lahm
Großer Blackout

Stromausfall legt Puerto Rico lahm

Ausgerechnet an Silvester gehen auf der Insel großflächig die Lichter aus. Die Reparaturarbeiten könnten sich hinziehen.

31.12.2024