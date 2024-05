Klimademos zur EU-Wahl auch in Hessen

Frankfurt/ Darmstadt (dpa/lhe) - Auch in einigen Städten Hessens haben am Freitag Klimademonstrationen stattgefunden. An den Kundgebungen nahmen nach Polizeischätzungen zum Teil mehrere Hundert Menschen teil. Eine Demonstration in Kassel zählte den Beamten zufolge 500 Teilnehmer, etwa 250 Menschen erschienen zu der Kundgebung in Darmstadt. In Frankfurt schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 200. Auch in Hanau und Bensheim protestierten Menschen für mehr Klimaschutz. Im Rahmen eines europaweiten Aktionswochenendes für mehr Klimaschutz hatte die Bewegung «Fridays For Future» anlässlich der Europawahl am 9. Juni zu den Demonstrationen aufgerufen.