Klinik-Report: Ambulante Versorgung vieler Senioren möglich

Bad Homburg (dpa/lhe) - Viele alte Patienten könnten laut einer Studie ambulant statt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. «Eine Stärkung der ambulanten Versorgung wäre für die Betroffenen, die nicht zwingend stationär aufgenommen werden müssen, medizinisch sinnvoller und zudem ökonomisch ratsam», sagte Ralf Metzger von der AOK Hessen in Bad Homburg. Dem aktuellen Krankenhaus-Report der Krankenkasse zufolge hätten in Hessen im Jahr 2022 fast 27 Prozent der insgesamt 98.000 Patienten im Alter über 80 Jahren nicht in eine Klinik eingewiesen werden müssen.