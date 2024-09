Krankenhäuser hatten 2023 mehr Patienten als im Vorjahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - In den 148 hessischen Krankenhäuser sind 2023 insgesamt 1,2 Millionen Patientinnen und Patienten vollstationär behandelt worden. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus um 1,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Seit 2020 seien die Fallzahlen zwar stetig angestiegen, hätten jedoch bislang nicht das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2019 erreicht.