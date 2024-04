Knapp 100 Tiere aus problematischer Haltung gerettet

Hohenroda (dpa/lhe) - Behörden- und Tierheim-Mitarbeiter haben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg fast 100 Tiere aus einer problematischen Haltung gerettet. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, zählten 48 Hunde, 36 Katzen, zwei Meerschweinchen sowie mehrere Exoten zu den schwer vernachlässigten Vierbeinern. Insgesamt fünf Tierheime der Umgebung hätten bereits Ende März dabei geholfen, die Tiere unterzubringen und den größeren Tierschutzfall in der Gemeinde Hohenroda damit zu beenden. Dieser sei durch Hinweise ins Rollen gekommen. «Angesichts der vorgefundenen Situation vor Ort mussten wir schnell und koordiniert handeln», so David Schiefen, stellvertretender Amtstierarzt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg.