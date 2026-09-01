Knapp ein Drittel der Menschen im Südwesten besitzt E-Bike

Essen/Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind vergleichsweise viele Menschen mit E-Bikes oder Pedelec unterwegs. Aktuell besitzen 32,2 Prozent der Menschen im Land E-Fahrräder, wie eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Energiekonzerns Eon zeigt. Ein Jahr zuvor waren es noch 28,2 Prozent gewesen.

Mit 43,3 Prozent weist der Landkreis Biberach die höchste Besitzquote im Südwesten auf. In Stuttgart hingegen sind es 26,7 Prozent. Für die Erhebung befragte Civey vom 8. bis 23. Juli online bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs.

Nur drei Bundesländer mit höherer Quote an Besitzern

An die Spitze schafft es Baden-Württemberg im Bundesländervergleich aber nicht: Die Quote der E-Bike-Besitzer ist der Umfrage zufolge vor allem in Niedersachsen (39,4 Prozent), Nordrhein-Westfalen (34,1) und Bayern (33,7 Prozent) hoch. Schleswig-Holstein liegt mit dem Südwesten gleichauf. Mit deutlichem Abstand auf dem letzten Platz landete Berlin. Dort haben laut der Umfrage nur 15,1 Prozent aller Menschen eigene E-Bikes.

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Über alle Bundesländer hinweg gaben 31,4 Prozent der Befragten an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen. Damit hat sich dieser Wert in den vergangenen sechs Jahren mehr als verdoppelt – 2020 waren es den Angaben zufolge noch gut 15 Prozent gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von 3,4 Prozentpunkten.

Eon-Chef: E-Bikes sind längst mehr als Freizeit

«Dass 40 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer ihr E-Bike auch als Alternative zum Auto nutzen, macht deutlich: E-Bikes sind längst mehr als Freizeit oder Komfort», sagte Filip Thon, Chef von Eon Energie Deutschland, laut Mitteilung. Auffällig sei in diesem Jahr vor allem das deutlich gestiegene Interesse junger Menschen. «Unsere Umfrage und die Hochlaufzahlen bei den E-Autos zeigen, dass die E-Mobilität insgesamt zunehmend selbstverständlich und ein immer wichtigerer Teil der Energiewende wird», so Thon.