Knast, Gericht, Ruine - Stammheim 50 Jahre nach RAF-Prozess

Stuttgart (dpa) - Der Name Stammheim weckt Erinnerungen. An eine bleierne Zeit, an den Terror im sogenannten «Deutschen Herbst» 1977 und an ein Land im Ausnahmezustand. Und er ruft die Erinnerung wach an jenen Prozess gegen die erste Generation der linksterroristischen «Roten Armee Fraktion» (RAF), der als «Baader-Meinhof-Prozess» in die Geschichte eingegangen ist. Nur ein halbes Jahr nach den nie rechtskräftig gewordenen Urteilen waren vier Angeklagte tot.