RAF-Ausstellung mit Richterbank und Tonbändern aus Prozess

Stuttgart (dpa/lsw) - Die harten Schalensitze aus orangefarbenem Plastik sind dabei, die unscheinbare Richterbank und die Wand aus drei Dutzend Monitoren, die in der Überwachungszentrale stand: In einer kleinen, aber ungewöhnlichen Ausstellung erinnert das Haus der Geschichte Baden-Württemberg an den ersten Stammheimer Mammutprozess gegen die Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF), der vor 50 Jahren in Stuttgart begonnen hat.