Kneipenbesucher schlägt Türsteher mit Flasche ins Gesicht
Der Türsteher will den Mann nicht reinlassen. Daraufhin schlägt der Besucher mit einer Flasche zu – und flüchtet.
Limburg (dpa/lhe) - Ein Besucher hat einem Türsteher vor einer Kneipe in Limburg mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Der Türsteher habe dem Besucher zuvor am späten Samstagabend den Einlass verwehrt, teilte die Polizei mit. Der Täter flüchtete demnach. Die Polizei sucht nun Zeugen und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.