Unbekannter schlägt Weinheimer Passantin ins Gesicht

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, hat ein bisher unbekannter Mann einer Frau ohne Vorankündigung ins Gesicht geschlagen. Der Polizei zufolge überquerte der Mann zunächst den Kreuzungsbereich Bergstraße/Bahnhofstraße in Weinheim, ohne auf den Verkehr zu achten und lief auf die 39-Jährige zu, die sich dort im Bereich einer Parkbucht aufhielt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlug der Mann unvermittelt zu und flüchtete schließlich in Richtung Luisenstraße.