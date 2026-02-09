DFB-Pokal

Knieverletzung: Zeefuik fehlt Hertha gegen Freiburg

Vor dem Viertelfinale gegen Freiburg plagen Fußball-Zweitligist Hertha BSC Personalprobleme. Ein Abwehrspieler fällt definitiv verletzt aus, bei einem anderen ist der Einsatz noch offen.

Deyovaisio Zeefuik fehlt Hertha BSC verletzungsbedingt mehrere Wochen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Berlin (dpa/bb) - Hertha BSC muss im wichtigen Viertelfinale des DFB-Pokals auf Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik verzichten. Der 27-Jährige fällt aufgrund einer Knieverletzung aus und wird dem Fußball-Zweitligisten mehrere Wochen fehlen, wie Trainer Stefan Leitl vor dem Flutlicht-Duell am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) berichtete. 

Zeefuik hatte sich beim 3:0 am Wochenende gegen Elversberg verletzt und war früh ausgewechselt worden. Für ihn dürfte Julian Eitschberger starten. 

Noch offen ist, ob Verteidiger Marton Dardai wieder fit ist. Der 23-Jährige hatte die Zweitliga-Partie wegen Hüftproblemen verpasst. Ex-Kapitän Toni Leistner ersetzte Dardai und erzielte prompt einen Treffer. «Bei Marton wird es morgen entschieden. Er hat individuell gearbeitet. Grundsätzlich ist das Feedback positiv», erklärte Leitl vorsichtig optimistisch.

