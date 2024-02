Knöchelbruch: Saison-Aus für Darmstadts Clemens Riedel

Darmstadt (dpa/lhe) - Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 muss bis zum Saisonende auf Clemens Riedel verzichten. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, zog sich der Abwehrspieler in der Partie gegen Union Berlin einen Knöchelbruch zu. Er wurde bereits operiert.

Neben dem 20-Jährigen fehlen im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Liga-Primus Bayer 04 Leverkusen auch Julian Justvan (grippaler Infekt) und Fabian Nürnberger (Sprunggelenk). Beide hatten wie Riedel in Berlin in der Startformation gestanden.