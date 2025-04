Koalitionsvertrag erwähnt Finanzierung der World Games

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung sieht auch Finanzmittel des Bundes für die World Games in vier Jahren in Karlsruhe vor. «Ziel ist die ausreichende finanzielle Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen wie beispielsweise der World Games in Karlsruhe 2029», heißt es in dem von Union und SPD vorgestellten Papier.