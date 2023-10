Koch: «Bis jetzt wurden die Erwartungen sogar übertroffen»

Frankfurt (dpa) - Fußball-Nationalspieler Robin Koch kann sich einen langfristigen Verbleib bei Eintracht Frankfurt gut vorstellen. Das sagte der Verteidiger dem «Kicker» (Montag). Koch ist derzeit von Leeds United an den hessischen Bundesligisten ausgeliehen, der Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. «Bis jetzt wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Nach dem Jahr wird man sehen, wie es weitergeht», sagte er. Er könne sich gut vorstellen, länger als eine Saison in Frankfurt zu spielen. «Ich fühle mich bei der Eintracht aktuell perfekt aufgehoben und will hier einiges erreichen.»