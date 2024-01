Robin Koch verlängert Vertrag bei der Eintracht bis 2027

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Innenverteidiger Robin Koch bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 28 Jahre alte Nationalspieler war ursprünglich bis zum Saisonende an den hessischen Fußball-Bundesligisten gebunden und kam im vergangenen Jahr zunächst auf Leihbasis von Leeds United an den Main.

«Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen. Wir wissen, was wir an ihm haben», sagte Sportvorstand Markus Krösche in einer Clubmitteilung am Dienstag. «Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können.»