Fußball-Bundesliga

Koch reagiert auf Demontage: «Kommende Tage nicht einfach»

Nach dem Debakel gegen Leipzig steht Eintracht Frankfurts Defensive im Fokus. Trainer Adi Hütter wechselt den Kapitän zur Halbzeit aus. Nun äußert sich Robin Koch.

Frankfurts Kapitän Robin Koch (M) erwischte einen schwachen Tag. Foto: Jan Woitas/dpa
Frankfurts Kapitän Robin Koch (M) erwischte einen schwachen Tag.

Leipzig/Frankfurt (dpa) - Eintracht Frankfurts angeschlagener Kapitän Robin Koch hat sich nach seiner Halbzeit-Auswechslung beim 0:6 gegen RB Leipzig erstmals selbst zu Wort gemeldet und entschuldigt. «Wir haben uns selbst und unsere Fans enttäuscht. Das tut uns unfassbar leid, denn wir wissen, wie viel ihnen die Eintracht bedeutet und wie sehr sie uns Woche für Woche unterstützen», sagte Koch dem «Kicker».

Koch: Weglaufen ist keine Option

Cheftrainer Adi Hütter hatte Koch beim Stand von 0:4 zur Halbzeit ausgewechselt und später scharf kritisiert. «Ich erwarte mir von einem Kapitän und Führungsspieler einfach etwas ganz anderes. Wenn du 16 Tore bekommst, Leader bist in der Abwehr, dann setze ich irgendwann einmal ein Zeichen», sagte der Österreicher. Mit der Auswechslung habe er Koch erlöst.

Der 30 Jahre alte Verteidiger sagte: «Mir ist klar, dass die kommenden Tage nicht einfach werden. Weglaufen oder den Kopf in den Sand stecken ist für mich aber keine Option.» Als Kapitän sei es seine Pflicht, «diese Niederlage gemeinsam mit dem Team aufzuarbeiten, wegzustecken und unsere Mannschaft wieder aufzurichten». Nur Borussia Mönchengladbach (18) und Union Berlin (17) haben mehr Gegentore kassiert als die Eintracht.

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