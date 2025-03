Karlsruhe (dpa/lsw) - Vermutlich ein technischer Defekt einer Kochplatte hat in Karlsruhe ein Feuer in einem Keller ausgelöst. Am späten Vormittag wurde laut Polizei ein Mensch verletzt, der eine Rauchvergiftung erlitt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei Menschen vom Rettungsdienst behandelt.