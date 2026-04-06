Fußball-Bundesliga

Köln bangt um Shootingstar El Mala

Kölns Hoffnungsträger Saïd El Mala humpelt beim Remis gegen Eintracht Frankfurt vom Platz. Noch ist offen, ob und wie lange der Offensivspieler ausfallen wird.

Der 1. FC Köln bangt um Saïd El Mala. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Der 1. FC Köln bangt um Saïd El Mala. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der 1. FC Köln bangt im Endspurt der Fußball-Bundesliga um Offensivjuwel Saïd El Mala. Der 19-Jährige verließ beim 2:2 bei Eintracht Frankfurt in der 82. Minute humpelnd den Rasen, nachdem er sich kurz zuvor bei einem eigenen Abschluss ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt hatte.

«Ich habe noch nichts gehört leider. Die Frage habe ich jetzt schon öfter bekommen. Ich kann zu Saïd einfach gerade noch nichts sagen», sagte Kölns Trainer René Wagner nach seinem Debüt als Chefcoach in der Bundesliga.

Schon 14 Scorerpunkte in dieser Bundesliga-Saison

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El Mala ist der Shootingstar dieser Saison. In 28 Bundesliga-Spielen für den abstiegsbedrohten FC erzielte er zehn Treffer und legte weitere vier Tore auf. Laut dem Portal «transfermarkt.de» liegt der Marktwert des deutschen U21-Nationalspielers bei 35 Millionen Euro. 

In Frankfurt blieb El Mala ohne Scorerpunkt. Kurz nach seiner Auswechslung rettete Alessio Castro-Montes den Kölnern einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Rheinländer sind nach dem 28. Spieltag 15. und haben zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der FC St. Pauli belegt.

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