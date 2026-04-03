Startelf-Garantie für El Mala bei Wagners Bundesliga-Debüt

Köln (dpa) - Trotz einer schwierigen Ausgangslage und einem schweren Gegner blickt René Wagner als Interimstrainer des 1. FC Köln mit Vorfreude auf sein erstes Bundesliga-Spiel. «Ich freue mich darauf, am Seitenrand zu stehen uns zu sehen, was bei der Mannschaft hängen geblieben ist», sagte Wagner vor dem Gastspiel der Kölner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt.

Der 37-Jährige hat beim Aufsteiger erst vor knapp zwei Wochen für den beurlaubten Chefcoach Lukas Kwasniok übernommen, dessen Co-Trainer er zuvor war. «Die ersten Wochen waren für mich besonders. Ich habe versucht, bei mir zu bleiben und Ruhe auszustrahlen und der Mannschaft Sicherheit zu geben», sagte Wagner.

Erstmals Cheftrainer

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz stehe der Erfolg der Mannschaft über seinen eigenen Zielen. «Ich möchte meine Aufgabe für den Club erfüllen. Nur darum geht es», sagte Wagner, für den es der erste Cheftrainer-Posten überhaupt ist. Zuvor war er Co-Trainer unter anderem von Union Berlins Coach Steffen Baumgart sowie von Kwasniok.

Startelf-Garantie für El Mala