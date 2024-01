1:0 gegen Köln: Eintracht-Frauen vergrößern Vorsprung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Tage nach dem Champions-League-Aus haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in ihrem ersten Bundesliga-Spiel des Jahres ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis besiegte am Sonntag den 1. FC Köln mit 1:0 (1:0). Ilayda Acikgöz erzielte bei ihrem Startelf-Debüt das Tor des Tages im Stadion am Brentanobad (23. Minute).

Sara Doorsoun, Laura Freigang und Lara Prasnikar hätten bei ihren Chancen schon vor der Pause auf 2:0 erhöhen können. Der Tabellendritte baute damit am elften Spieltag seinen Vorsprung auf die TSG 1899 Hoffenheim auf sechs Punkte aus. Der dritte Platz berechtigt am Saisonende zur Teilnahme an der Qualifikation zur Königsklasse.