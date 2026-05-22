Bericht: Wagner bleibt Trainer des 1. FC Köln

Köln (dpa) - René Wagner bleibt einem Medienbericht zufolge Trainer des 1. FC Köln. Der 37-Jährige werde den Fußball-Bundesligisten auch in der kommenden Saison betreuen, berichtete der TV-Sender Sky. Diese Entscheidung hätten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas Kessler nach mehreren internen Gesprächen in der vergangenen Woche getroffen.

Wagner hatte den Job Mitte März von Lukas Kwasniok übernommen, von dem sich der FC nach dem 3:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach getrennt hatte. Mit der nicht gerade üppigen Ausbeute von sechs Punkten aus sieben Spielen hielt Wagner die Kölner in der Bundesliga. In der Abschlusstabelle belegte der Club den 14. Platz und hatte drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Zuletzt hatte sich Kapitän Marvin Schwäbe für den Coach ausgesprochen. «Er hat in den letzten Wochen einen guten Job gemacht, er hat eine gute Kommunikation gefunden, hat an Stellschrauben gedreht», sagte der Torwart. «Auch wenn leider die Punkte irgendwie ausgeblieben sind, hat er einen guten Job gemacht.» Das sahen offenbar auch die Verantwortlichen so.