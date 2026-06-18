Fußball

Königsklassen-Quali: Eintracht-Frauen gegen Nikosia

Königsklasse, Europa Cup - oder nichts? Für die Frauen von Eintracht Frankfurt steht nun der mögliche Weg in die Ligaphase der Champions League fest.

In der Qualifikation zur Königsklasse gefordert: Eintracht-Coach Niko Arnautis. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
In der Qualifikation zur Königsklasse gefordert: Eintracht-Coach Niko Arnautis. (Archivbild)

Frankfurt/Nyon (dpa) - Die Fußballerinen von Eintracht Frankfurt müssen in der Qualifikation zur Champions League erst mal gegen AC Omonia Nikosia aus Zypern ran. Dies ergab die Auslosung der UEFA in Nyon. Im Halbfinale des Zweitunden-Miniturniers geht es am 5. August los. In der zweiten Partie treffen Vålerenga IF aus Norwegen und Malmö FF aus Schweden aufeinander.    

Der Sieger aus dem Quartett erreicht die dritte Qualifikationsrunde, für die Verlierer und Drittplatzierten geht es im Europa Cup weiter. Dort spielte der hessische Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Saison bereits in der vergangenen Spielzeit. Der Spielort für das Miniturnier steht noch nicht fest. Die Eintracht hofft auf den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse.

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