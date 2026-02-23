Ermittlungen laufen weiter

Koffer mit Leiche: Anklage gegen Bekannten erhoben

Bauhof-Mitarbeiter entdecken einen Koffer mit einer verwesten Leiche. Nicht nur Filderstadt ist schockiert. Ein Prozess gegen den mutmaßlichen Täter soll einige der vielen offenen Fragen beantworten.

Ermittler hatten auch über die Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» Hinweise gesucht. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Ermittler hatten auch über die Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» Hinweise gesucht. (Archivbild)

Filderstadt (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer in Filderstadt bei Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen einen Bekannten des Opfers erhoben. Der 51-Jährige habe die Frau Ende Juli 2025 in seiner Wohnung in Filderstadt getötet, teilte die Justizbehörde mit. Die 39-Jährige soll der Türke in den Wochen zuvor im Stuttgarter Drogenmilieu kennengelernt haben. Unklar sei, wie er die Frau umgebracht habe.

Laut Anklage verstaute der Mann die Leiche in einem Rollkoffer und stellte diesen unter einer Brücke in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt ab. Dort wurde der Koffer erst Wochen später von zwei Mitarbeitern des städtischen Bauhofs aufgefunden. Die Leiche war zu diesem Zeitpunkt auch wegen der Sommerhitze stark verwest und teils skelettiert. Nach Informationen der dpa ist die Frau ebenfalls türkischer Herkunft gewesen.

Tatverdächtiger schwieg nach der Verhaftung

Bislang hat der tatverdächtige Türke von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich nicht zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern.

Das Stuttgarter Landgericht muss entscheiden, ob es die Anklage zulässt und einen Prozess ansetzt. Das ist allerdings meist der Fall.

