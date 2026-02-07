Nach Überfall in Essingen: Keine Spur vom Rollkoffer-Täter
Mit hellrosa Koffer und Sonnenbrille: Ein Unbekannter bedroht eine Bankmitarbeiterin in Essingen und verschwindet spurlos mit der Beute. Was die Polizei jetzt dringend braucht.
Essingen (dpa/lsw) - Eineinhalb Wochen nach dem Überfall auf eine Bankfiliale in Essingen (Ostalbkreis) fehlt von dem Täter weiterhin jede Spur. Ein zunächst wichtiger Hinweis auf einen weißen Transporter hat sich inzwischen zerschlagen: Der gesuchte Fahrer habe sich bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher.
Nach dem Unbekannten wird weiter gefahndet. Er hatte am 29. Januar mit einem auffälligen gold- oder rosé-goldfarbenen Rollkoffer die Kreissparkasse überfallen und war mit Bargeld geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise sowie um Videoaufnahmen aus Essingen und Lauterburg vom Tatnachmittag. Die Kreissparkasse Ostalb hat eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.
Der Räuber soll bei dem Überfall eine Bankmitarbeiterin bedroht haben, bevor er das Geld ausgehändigt bekam und flüchtete.