Essingen

Unbekannter bedroht Bankmitarbeiterin und flieht mit Beute

Mit hellrosa Koffer und Sonnenbrille: Ein Unbekannter bedroht eine Bankmitarbeiterin in Essingen und verschwindet spurlos mit der Beute. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Bei einem Banküberfall wurde eine höhere Summe Geld gestohlen (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei einem Banküberfall wurde eine höhere Summe Geld gestohlen (Symbolbild)

Essingen (dpa/lsw) - Bei einem Raub in einer Bankfiliale in Essingen (Ostalbkreis) fahndet die Polizei nach einem Unbekannten. Der Mann habe in der Bank eine Mitarbeiterin bedroht. Dann raubte er einen höheren Geldbetrag und floh, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie viel Geld er genau entwendete und wie er an dieses gelangte, blieb vorerst unklar. Auch war unklar, ob er eine Waffe hatte.

Der Täter wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben mit braunen Augen und dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Mütze, einen dunklen gestreiften Schal, dunklen Mantel, schwarze Handschuhe sowie zeitweise eine Sonnenbrille. Dabei hatte er einen hellrosa Koffer. Die Polizei bat Zeugen zu der Tat am Nachmittag um Hilfe. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

