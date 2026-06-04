Anklage wegen Totschlags

Koffer mit Leiche in Filderstadt – Prozessauftakt steht fest

Der Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer machte 2025 über Baden-Württemberg hinaus Schlagzeilen. Der Tatverdächtige sitzt seit Monaten in U-Haft. Nun steht fest, wann der Prozess beginnt.

Die Leiche im Koffer wurde im vergangenen Sommer unter einer Brücke am Stadtrand von Filderstadt gefunden. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Die Leiche im Koffer wurde im vergangenen Sommer unter einer Brücke am Stadtrand von Filderstadt gefunden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer in Filderstadt (Kreis Esslingen) muss sich ein 51-jähriger Tatverdächtiger ab Dienstag (9. Juni) wegen Totschlags vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Das teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage am Mittwochabend mit. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet. 

Dem Angeklagten wird laut dem Gerichtssprecher vorgeworfen, auf die Frau derart eingewirkt zu haben, dass sie gestorben sei. Den Tod der damals 39-Jährigen soll der 51-Jährige dabei zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Demnach soll der Mann die Tat zwischen Ende Juli und Anfang August letzten Jahres begangen haben. Anschließend soll er den Leichnam der Frau in einen Rollkoffer verpackt und diesen mit Folie und Müllbeuteln umwickelt haben. Zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Leichnam im Koffer Ende August vergangenen Jahres unter der Brücke eines ausgetrockneten Bachs gefunden. Dort soll ihn der 51-Jährige abgelegt haben. Im September, gut drei Wochen später, war der tatverdächtige Türke in Untersuchungshaft gekommen.

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