Kollision an Kreuzung - 77-Jähriger eingeklemmt

Wiesloch (dpa/lsw) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Autounfall bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen soll der Senior am Sonntag an einem Stoppschild nicht angehalten haben. In der Kreuzung stieß er dann mit einem anderen Wagen zusammen.