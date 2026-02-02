Unfall

Kollision an Kreuzung - 77-Jähriger eingeklemmt

Crash am Stoppschild: An einer Kreuzung stoßen zwei Autos zusammen, ein Mann wird schwer verletzt. Was die Polizei bisher zu dem Unfall weiß.

Neben dem 77-Jährigen wurde der Fahrer des anderen Wagens verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wiesloch (dpa/lsw) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Autounfall bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen soll der Senior am Sonntag an einem Stoppschild nicht angehalten haben. In der Kreuzung stieß er dann mit einem anderen Wagen zusammen.

Der 37 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, zwei weitere Insassen bleiben unverletzt. Rettungskräfte brachten den 77-Jährigen ins Krankenhaus.

